شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على الطرح العام لوحدات «صندوق الراجحي الوقفي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "الراجحي المالية" على طرح وحدات "صندوق الراجحي الوقفي" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة: إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

ودعت المستثمر إلى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وأضافت أن في حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وأشارت إلى أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق.

وأفادت بأن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.