شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصة الباكستانية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.1 في المئة، ما يعادل 76 نقطة، ليصل عند مستوى 77114 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 128.803.602 سهم، مثّلت أسهم 440 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 231 شركة.

فيما تراجعت قيمة أسهم 160 شركة، واستقرت قيمة أسهم 49 شركة.

