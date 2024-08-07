شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم.. تباين في أداء البورصات العربية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - اقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة ‏‏0.10 بالمئة، ليصل عند 9772.39 نقطة.‏وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.654 مليون دينار تونسي أي بنحو 528 ألف دولار ‏امريكي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة بالبورصة وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار 11 ‏شركة على ثبات.‏أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4643.85 نقطة منخفضًا 4.8 نقاط بنسبة 0.10 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4648.67 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و546 ألفًا و686 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 9.2 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و416 ألفًا و425 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.039 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.38 مليار ريال عُماني.أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 27.81 نقطة، أي بنسبة 0.28 %، ليصل إلى مستوى 10076.81 نقطة.وجرى خلال الجلسة تداول 167 مليونا و822 ألفا و265 سهما، بقيمة 372 مليونا و316 ألفا و636.817 ريالا، نتيجة تنفيذ 13854 صفقة في جميع القطاعات.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 580 مليارا و993 مليونا و340 ألفا و671.550 ريالا، مقارنة بـ578 مليارا و988 مليونا و348 ألفا و515.370 ريالا، في الجلسة السابقة.أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,931.30 بارتفاع قدره 1.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 798.02 بارتفاع قدره 2.81 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و99 ألفا و418 سهما بقيمة إجمالية قدرها 730 ألفا و349 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 84 صفقة.سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32 مليار جنيه ليصل إلى 1.954 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 4 مليارات جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي اكس 30) بنسبة 1.48% ليبلغ مستوى 28628.19 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس70) بنسبة 2.39% مسجلاً 6507.9 نقاط، وأضاف مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقاً نحو 2.1% لينهي التعاملات عند مستوى 9331.3 نقطة.أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.37 في المئة، لتصل عند مستوى 2377.16 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1832 صفقة.أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 63ر61 نقطة ليبلغ مستوى 50ر7057 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 88ر0%.وجرى تداول 4ر183 مليون سهم عبر 13741 صفقة نقدية بقيمة 5ر47 مليون دينار كويتي. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 04ر63 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5961 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر1% من خلال تداول 9ر64 مليون سهم عبر 5094 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 ملايين دينار كويتي.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 23ر64 نقطة ليبلغ مستوى 80ر7688 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 84ر0% من خلال تداول 5ر118 مليون سهم عبر 8647 صفقة بقيمة 2ر37 مليون دينار كويتي.في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 35ر72 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5824 نقطة بنسبة ارتفاع 26ر1% من خلال تداول 2ر43 مليون سهم عبر 3268 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 ملايين دينار كويتي.