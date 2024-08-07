الاقتصاد

لجذب المتسوقين.. 300 دلال يستعرضون أجود أنواع التمور في كرنفال بريدة

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واس - بريدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ترتفع أصوات أكثر من 300 دلال وسط كرنفال بريدة للتمور مع توافد المركبات بأعدادها الكبيرة على ساحة الكرنفال سعيا لجذب المتسوقين وتحقيق فرصة كبرى لبيع أجود أنواع التمور وأندرها في تظاهرة اقتصادية سنوية يستعرض من خلالها أكثر من 50 صنفاً من التمور.
مهنة الدلالة تعد أحد أهم السبل التسويقية في كرنفال بريدة للتمور، إذ يصعد المسوِّقون أو الدلالون، على السيارات المحملة بالتمور ويقومون بتعريف الزوار بنوعية التمر لينطلق بعدها المزاد بشكل مباشر، وكل زبون يعطي سعره حتى يقف عند الأعلى سعراً فيتم بيعها وسط أنظار المزارعين والمتسوقين وتاجر التمور.
أكثر من 50 صنفًا من التمور وسط كرنفال بريدة للتمور- واس

مهنة الدلالة

كما تعد مرحلة "الدلالة" من أهم المحطات في حركة البيع والشراء لمنتج التمور، بل تؤثر بشكل مباشر في الأسعار، حيث تسعى مؤسسات التسويق الزراعي وتجار التمور إلى استقطاب "الدلال" البارز الذي يتصف بمواصفات فردية ومهارية يلفت من خلالها أنظار المتسوقين.
كرنفال بريدة للتمور - حساب الكرنفال على موقع إكس

يذكر أن الكرنفال يشهد هذه الأيام حركة بيع وشراء مثالية، ويستقطب في كل عام متسوقين وتجار تمور من دول الخليج العربي، ويحظى باهتمام بارز من شرائح المجتمع المتعددة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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