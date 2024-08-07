شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع.. وصعود الجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني يرتفع

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 1.75 %.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 140.19 نقطة، ليصل إلى 8166.88 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2694 دولار أمريكي، بزيادة 0.09 %.كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1622 يورو بزيادة 0.14 %.