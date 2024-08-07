شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

اضطراب الإمدادات

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي بعد إعلان القوات الأوكرانية الاستيلاء على نقطة سودجا الرئيسية لنقل الغاز الطبيعي.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة ارتفع بنسبة 8ر5% إلى 79ر38 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهي أعلى زيادة يومية منذ أوائل يونيو الماضي.وذكرت مدونة ريبار العسكرية الروسية غير الرسمية إن القوات الأوكرانية استولت على نقطة لنقل الغاز بالقرب من مدينة سودجا الحدودية الروسية.ويشعر المتعاملون بالقلق من اضطراب الإمدادات عبر هذه النقطة التي تعتبر من النقاط الرئيسية المتبقية التي تعمل في نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، مع تزايد القتال بين الروس والأوكرانيين على الحدود الأوكرانية.ومن المحتمل أن يؤدي أي تدفق للغاز الروسي عبر هذه النقطة إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما سيؤثر على المستهلكين والصناعات مع استمرار بحث أوروبا عن مخرج من أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.وقالت الشركة المشغلة لشبكة أنابيب الغاز في أوكرانيا، في بيان سومي إنه من المنتظر أن يكون تدفق الغاز غدا الخميس في الحدود الطبيعية.