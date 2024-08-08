تثبيت أسعار الفائدة في الهند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أبقى بنك احتياط الهند (المركزي) اليوم على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير للاجتماع التاسع على التوالي في ظل استمرار معدل التضخم فوق النطاق المستهدف.

وصوت 4 أعضاء من بين 6 في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لصالح استمرار سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 5ر6 %.

وقررت اللجنة التي تستمر دورتها 4 سنوات وتنتهي في شهر أكتوبر المقبل استمرار السياسة النقدية المتشددة نسبيًا.

يأتي ذلك في حين ارتفع معدل التضخم في الهند خلال شهر يونيو الماضي إلى 08ر5% وهو ما يزيد بمقدار نقطة مئوية كاملة عن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي ويبلغ 4 %.

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