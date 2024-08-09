الاقتصاد

زيادة في سعر الذهب مع بداية التعاملات

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الشارقة - اميمة ياسر -   

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الجمعة، حيث زاد الجرام 10 جنيها، مقارنة بمستواه أمس الخميس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2267 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2914 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3400 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3886 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 27200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2420.8 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 0.27% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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