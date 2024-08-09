شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة المغرب تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.04 %، عند 13.792,96 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07 %، ليستقر عند 1.119,38 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.21 % بمجموع 1.005,5 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 165 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 716 مليار درهم مغربي.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07 %، ليستقر عند 1.119,38 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.21 % بمجموع 1.005,5 نقطة.
بورصة المغربفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.13 % بمجموع 12.962,02 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 165 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 716 مليار درهم مغربي.