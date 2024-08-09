شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة المغرب تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.04 %، عند 13.792,96 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07 %، ليستقر عند 1.119,38 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.21 % بمجموع 1.005,5 نقطة. بورصة المغرب فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.13 % بمجموع 12.962,02 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 165 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 716 مليار درهم مغربي.