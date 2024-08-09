شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 09 أغسطس 2024 09:00 م
أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها على خسائر بلغت 32 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، ليصل رأس المال السوقى 1.974 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.006 تريلون جنيه اغلاق الأسبوع الماضى ، بانخفاض بلغ 1.57% .
أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 28,750.82 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 2.07 % بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 هبوطا بنسبة 4.49 % ليغلق عند 6,502.67 نقطة, بينما
وبالنسبة لمؤشر ايجى اكس 30 محدد الأوزان" فقد سجل انخفاضا بنحو %2.19 مغلقا عند 35,106.11 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو %3.95 مغلقا عند 9,335.5 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 348.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 5,303 مليون ورقة منفذة على 582 ألف عملية . و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 320.4 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 5,802 مليون ورقة منفذة على 555 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي هذا و قد استحوذت الأسهم على 5.2 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 94.80 % خلال الأسبوع
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