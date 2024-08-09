شكرا لقرائتكم خبر عن 348.7 مليار جنيه قيمة التداول البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية نحو 348.7 مليار، فى حين بلغت كمية التداول نحو 5,303 مليون ورقة منفذة على 582 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 320.4 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 5,802 مليون ورقة منفذة على 555 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي .

قد استحوذت الأسهم على 5.2 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 94.80 % خلال الأسبوع

وقد أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها على خسائر بلغت 32 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، ليصل رأس المال السوقى 1.974 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.006 تريلون جنيه اغلاق الأسبوع الماضى ، بانخفاض بلغ 1.57% .

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 28,750.82 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 2.07 % بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 هبوطا بنسبة 4.49 % ليغلق عند 6,502.67 نقطة, بينما

و بالنسبة لمؤشر ايجى اكس 30 محدد الأوزان" فقد سجل انخفاضا بنحو %2.19 مغلقا عند 35,106.11 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو %3.95 مغلقا عند 9,335.5 نقطة.