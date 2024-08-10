أسهم أوروبا تواصل الارتفاع متجاهلة تأثير الهبوط في مطلع الأسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، لتتجه نحو تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، وتعويض كل الخسائر تقريبًا التي تكبدتها في مطلع الأسبوع عندما أدت المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة إلى موجة بيع عالمية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش بعدما ساعد تقرير صدر الليلة الماضية عن الوظائف الأمريكية في تهدئة قلق المستثمرين بشأن حالة أكبر اقتصاد في العالم.

وقلص الارتفاع على مدى أربع جلسات، والذي شوهد آخر مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، الخسارة الأسبوعية للمؤشر الأوروبي بنسبة هامشية بلغت 0.02%.

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