3 قتلى وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط مدينة غزة

أفادت قناة الجزيرة، عن سقوط 3 قتلى وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، في حين لا يبدو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في القطاع قريبا مع مواصلة العدولن الجوي الإسرائيلي المكثف على لبنان.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.