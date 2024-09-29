ارتفاع حصيلة الإعصار هيلين في الولايات المتحدة إلى 53 قتيلا

مات 53 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة وأعلنت السلطات أن أربعة ملايين أميركي بدون كهرباء ويواجه كثر منهم فيضانات عارمة، بينما يواصل الإعصار "هيلين" السبت مساره في الولايات الشرقية.

وتحاول فرق الطوارئ إعادة التيار الكهربائي ومواجهة تبعات الإعصار الذي أدى إلى إغراق طرق ومنازل ومتاجر وتدمير العديد منها.

وجاء في حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات السلطات المحلية، أن ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا في كارولاينا الجنوبية و17 في جورجيا و11 في فلوريدا وشخص في ولاية فيرجينيا. بينما قتل شخصان في كارولاينا الشمالية.

وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن "الظروف ستواصل تحسنها السبت بعد الفيضانات الكارثية خلال اليومين الماضيين".