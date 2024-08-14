شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر لدول مجلس التعاون الخليجى تتجاوز مليارى دولار خلال 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام الجارى 2024، والتي حققت ارتفاعا ملحوظا يقارب مليار دولار خلال 5 أشهر فقط.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول الخليجية الخمس وهي "دولة الإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية، وعمان والبحرين والكويت" ارتفعت إلى ملياري و891 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، بينما كانت نحو ملياري و47 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 844 مليون و222 ألف دولار.

ورصدت بيانات الجهاز، تصدر المملكة العربية السعودية لقائمة الدول الخليجية الخمس في استقبال الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة الصـادرات المصرية إليها نحو مليار و463 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى مايو الماضي، بينما كانت نحو مليار و171 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 291 مليون و827 ألف دولار.

وجاءت دولة الإمارات العربية في المركز الثاني واستقبلت صادرات مصرية قيمتها نحو مليار و170 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 600 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 570 مليون و781 ألف دولار.