«لتعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة إنتاج» ..«القابضة الكويتية» تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية أنها تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر؛ لتعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة إنتاج الغاز، من خلال شركتها التابعة «شمال سيناء للبترول».

وقالت الشركة، في بيان للبورصة الكويتية، إن رئيس مجلس إدارتها اجتمع مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، «وجرى الاتفاق على توسعة مناطق الامتياز الممنوحة لشركة شمال سيناء للبترول، وتحويل منطقة البحث المضافة إلى عقد تنمية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الشركة في تحقيق الكشف الخاص بحفر أول بئر استكشافية بمنطقة «كيه.إس.إي-2»، حيث بدأ الإنتاج في يونيو (حزيران)، متوقعاً أن تبدأ البئر الثانية بمنطقة «آتون-1» الإنتاج في شهر سبتمبر (أيلول).

وذكر أن استثمارات الشركة في الاستكشاف والتنمية بحقل شمال سيناء البحري بلغت 247 مليون دولار، منذ 2017 وحتى الآن، وجرت إضافة احتياطيات غاز تُقدَّر بنحو 212 مليار قدم مكعب.