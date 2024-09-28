الشهابي: الحوار الوطني يجمع كل ألوان الطيف السياسي والفكري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديموقراطي، إن الحوار الوطني يعمل على مناقشة القضايا التي تهم الشارع المصري والمتخصصين والجهات المعنية، إذ إنها السبب الذي دعا من أجلها الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء الحوار الوطني.

وأضاف "الشهابي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن فلسفة الحوار الوطني تجمع كل ألوان الطيف السياسي والفكري والحزبي المصري للنقاش في قضية من القضايا التي تؤرق المواطن والدولة المصرية.

ولفت إلى أنه من خلال المناقشات الحرة التي تعقد بالحوار الوطني بين كل أعضائه يتم باتخاذ أسلوب الموافقة ولا يكون التصويت على أساس الأغلبية، متابعًا: في حالة الموافقة على أي توصية تُرفع إلى رئيس الجمهورية، إذ أنه يتم رفع التوصية بكل الآراء التي كانت حولها.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يعبر عن الشعب المصري تعبيرًا جيدًا، وعن كل أصحاب الرأي والفكر في مصر، فضلا عن أنه يناقش المسائل بموضوعية ودون تحيز، مؤكدًا، إن أولى النقاط التي سيتم المناقشة حولها في مجلس أمناء الحوار الوطني فكرة التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي وكيفية تأثيرها على الشارع المصري، فضلا عن أنه سيؤثر على المواطن محدود الدخل، ويؤثر على تماسك واستقرار الشعب.