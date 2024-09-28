كيف تؤثر صورة الجسم السلبية على الشباب والمراهقين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة "واترلو" إلى أن أغلبية الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي غير راضين عن أجسامهم، وأكد الباحثون أن هذه قضية عالمية.

وتحدث صورة الجسم السلبية، أو عدم الرضا عن الجسم، عندما يكون لدى الشخص أفكار ومشاعر سلبية مستمرة حول جسده، ويرتبط ذلك بصحة نفسية وجسدية سيئة.

في هذه الدراسة، التي اقتصرت على المراهقين والشباب من سن 10 إلى 17 عاماً، اعتمد البحث على عينة من 21277 شاباً وفتاة من أستراليا وكندا وتشيلي والمكسيك وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأعرب 55% من المشاركين عن عدم رضاهم عن أجسادهم، وزاد مستوى عدم الرضا مع زيادة وقت استخدام شاشات وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، أفاد حوالي 35% من المراهقين في الدراسة بأنهم "أضخم من المثالي"، في حين قال 20% إنهم "أنحف من المثالي".

واستخدم الباحثون رسمًا يصور ثماني صور لأجسام ذات وزن متزايد، لتحديد ما يمكن اعتباره نوع الجسم المثالي، وطُلب من المشاركين اختيار الصورة التي تبدو أكثر شبهاً بشكل أجسامهم، وأيها تبدو أكثر شبهاً بالطريقة التي يريدون أن يبدو عليها جسمهم.

الإناث والذكور

وعلى الرغم من أن الدراسات غالباً ما تركز على عدم الرضا عن جسد الأنثى، اكتشف الباحثون أن عدم الرضا كان منتشراً أيضاً بين الذكور، وكان أغلب من أبلغوا عن عدم رضاهم عن كونهم أنحف مما يعتبرونه مثالياً من الذكور، بينما كان العكس بالنسبة للإناث.

وتبين أن المنصات التي يشارك فيها المستخدمون مقاطع فيديو أو صورًا لأنفسهم أو للآخرين، كانت مرتبطة بشكل أكبر بعدم الرضا عن الجسم مقارنة بالمنصات القائمة على النصوص، مثل X (تويتر سابقًا).