شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تحقق قفزة جديدة مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر الأونصة ليصل إلى مستويات جديدة، مدفوعًا بمخاوف المستثمرين من بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة. يأتي هذا الارتفاع وسط تزايد القلق من أن تظهر هذه البيانات تسارعًا في وتيرة التضخم، مما قد يؤثر على توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفق موقع "ياهو فاينانس" العالمي. أسعار الذهب العالمية استقرت أسعار الذهب بالقرب من مستوى قياسي، مع تقييم المتداولين لتصعيد محتمل في التوترات بالشرق الأوسط، بينما استعدت الأسواق لتقرير التضخم الأمريكي، الذي قد يصبح نقطة محورية في تشكيل مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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لم يطرأ تغير يذكر على السبائك لتظل بالقرب من 2470 دولاراً للأونصة في آسيا بعد ساعات من ارتفاعها بنسبة 1.7% أمس الاول الاثنين. ومع دعم الطلب على الملاذ الآمن تحرك المعدن الأصفر بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق الشهر الماضي، وسط مخاوف من أن إيران قد تهاجم إسرائيل في أقرب وقت هذا الأسبوع. أسباب ارتفاع أسعار الذهب يأتي هذا الارتفاع في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تقرير التضخم الأمريكي الذي سيصدر في الأيام المقبلة، والذي من المتوقع أن يكشف عن مدى تأثير ارتفاع أسعار السلع والخدمات على الاقتصاد الأمريكي. إذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع، مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في مواجهة تقلبات السوق.

اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الذهب اليوم بفضل توقعات خفض الفائدة زياد الطلب على الذهب كملاذ آمن في هذا السياق، أشار محللون اقتصاديون إلى أن الذهب يستفيد حاليًا من حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق المالية. فقد ساهمت المخاوف بشأن التضخم والعوامل الجيوسياسية في دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب.

ومن المتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمر التوتر في الأسواق المالية وارتفعت المخاوف بشأن التضخم. هذا وقد يؤدي أي تلميح من الاحتياطي الفيدرالي حول تغيير سياساته النقدية إلى تقلبات إضافية في أسعار الذهب.

بشكل عام، تبقى حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والسياسات النقدية عاملاً رئيسيًا في تحديد مسار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب شديد من المستثمرين لأي مستجدات قد تؤثر على السوق.