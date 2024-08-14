سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، تراجع الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2313 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2974 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 3470 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3966 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب عند 27760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2467 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.