الخطوط السعودية تتصدر قائمة شركات الطيران عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات للمرة الثانية على التوالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تصدرت الخطوط السعودية صدارة قائمة شركات الطيران عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات للشهر الثاني على التوالي، وذلك من واقع التقرير الصادر عن موقع Cirium المتخصص في رصد عمليات ورحلات الطيران خلال شهر يوليو الماضي الذي أشار إلى تحقيقها نسبة 88.12% في انضباط رحلات المغادرة إلى جانب 88.15% في انضباط رحلات الوصول حيث تم تشغيل 16,503 رحلات لوجهاتها التي تصل إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات.

وأشار معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر إلى أنه قد تم وضع الانضباط في المواعيد هدفاً رئيسياً لجميع منسوبي “السعودية” لارتباطه المباشر برضا الضيوف الأمر الذي انعكس على أداء رحلاتها على مدار العام وفي مواسم الذروة، مضيفاً أن الحفاظ على التميز في هذا الجانب يتطلب تجاوز العديد من التحديات المتوقعة في صناعة النقل الجوي، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف هو نتاج عمل تكاملي لمنظومة مجموعة السعودية وبأداء جميع القطاعات ذات العلاقة بقطاع الطيران.

وسوف تتسلم “السعودية” 103 طائرات جديدة خلال السنوات القليلة القادمة، فيما سيواكب ذلك خطة موازية لمضاعفة السعة المقعدية الرحلات للوجهات الحالية مع الوصول لمحطات دولية جديدة؛ بهدف ربط العالم بالمملكة والمواءمة مع العديد من الإستراتيجيات الوطنية المرتبطة برؤية المملكة 2030؛ وهو ما سيضاعف الجهود لاستيعاب الزيادة في الحركة التشغيلية ومواصلة انضباط مواعيد الرحلات بالاعتماد على كفاءة وخبرات الموظفين ومن خلال أحدث الأنظمة الرقمية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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