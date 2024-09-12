شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. استمرار الأمطار مع رياح مثيرة للأتربة والغبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ويتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة .

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف الى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج الى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.