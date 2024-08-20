شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20-8-2024.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: أسمنت سيناء، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

البورصة تربح 34 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.01 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.1 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.06%، والعرب على 5.51%، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 162.6 مليون جنيه، 59.4 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 7.2 مليون جنيه، 105.6 مليون جنيه، 112.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 29915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 36470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12939 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 6821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9803 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2872 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 7356 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1759 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 31.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.81%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.579 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.04%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 55.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.02%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 44.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.16%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.865 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.74%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.21%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.585 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.78%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 13.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 25.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.30%.