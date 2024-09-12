"طيران الشرق الأوسط" أعلنت جدول رحلاتها للفترة الممتدة من 16 ولغاية 30 أيلول

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، في بيان، جدول رحلاتها للفترة الممتدّة من 16 ولغاية 30 أيلول 2024. وأشارت إلى "إدخال بعض التّعديلات على رحلاتها إلى كلّ من أثينا، إسطنبول، لارنكا، جدة، الكويت، القاهرة، وبغداد؛ مع إلغاء بعض الرّحلات اللّيلية إلى كلّ من لندن ودبي والدوحة (ME203/4 وME430/1 وME434/5). أمّا الرّحلات إلى الوجهات الأخرى، فتبقى وفق مواعيدها السّابقة".

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