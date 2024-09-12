الامارات | أستراليا تمنع أطفالها من استخدام السوشال ميديا

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شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تمنع أطفالها من استخدام السوشال ميديا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعدت الحكومة الأسترالية مشروع قانون يمنع الفتية والأطفال دون 14 عاماً من استخدام مواقع التواصل الإجتماعي (السوشال ميديا).
وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، عن أمله بأن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ اعتباراً من العام الجاري.
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