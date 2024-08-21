شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الرياض المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الأحد، بتاريخ (28/02/1446 هـ) الموافق 1 سبتمبر 2024م (نهاية يوم التداول ليوم الاربعاء بتاريخ 28 اغسطس 2024م).
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 25,754,565.15 ريال، بينما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 171,697,101.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.15 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.35%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الأحد، بتاريخ (28/02/1446 هـ) الموافق 1 سبتمبر 2024م (نهاية يوم التداول ليوم الاربعاء بتاريخ 28 اغسطس 2024م).
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 25,754,565.15 ريال، بينما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 171,697,101.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.15 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.35%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.