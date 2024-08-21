شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «المركز الكندي الطبي» إلى 3.36 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

1-البدء في تنفيذ "مشروع التحول للشركة"، فبعد أن كانت الشركة تعتمد على قطاع الزيت والغاز فقط ومشاريعها، بدأت الشركة بمشروع التحول والذي يُعنى بالاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة و أكثر ربحية.

وجاء ذلك من خلال استثمار خبرة الشركة ونموذج عملها الناجح في الدخول في قطاعات أخرى، والتي يوجد فيها فرص كبيرة لنمو أعمال الشركة مثل مشاريع مدينة الجبيل ورأس الخير والخفجي، ومشاريع مدينة نيوم، ومشاريع مدينة الرياض، إضافةً إلى إدخال خدمات طبية جديدة والاستثمار فيها مثل الرعاية الطبية المنزلية والعلاج الطبيعي، والتي تشهد نمواً كبيراً، وهذا سيحقق للشركة الهدف الأساسي لهذا التوجه وهو "النمو من خلال تنوع مصادر الدخل" سواء جغرافياً أو خدماتياً.

وكان من أعمال مشروع التحول:

-افتتاح فرع الشركة في مدينة تبوك:

افتحتت الشركة فرع في منطقة تبوك في النصف الأول من العام الحالي، ويهدف إلى إدارة وتطوير مشاريعها في مدينة نيوم، والتي استطاعت في فترة وجيزة أن تبلغ مجموع العقود التي فازت بها الشركة أكثر من 30 مليون، ويتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي لهذا الفرع في النصف الثاني من 2024.

-افتتاح فرع الشركة في مدينة الجبيل:

افتتحت الشركة فرعها في مدينة الجبيل في النصف الأول من العام الحالي، ويهدف الى تطوير أعمالها في مدينة الجبيل ورأس الخير ومدينة الخفجي، ويتوقع أن تظهر بدايات الأثر الإيجابي لهذا الفرع في النصف الأول من 2025.

-افتتاح فرع الشركة في مدينة الرياض:

افتتحت الشركة فرعها في مدينة الرياض في النصف الأول من هذا العام، ويهدف إلى تطوير مشاريعها في مدينة الرياض والتي تشهد حراكاً اقتصادياً غير مسبوق إضافةً إلى الفرص الطبية الواعدة فيها، ويتوقع أن تظهر نتائج هذا الفرع من النصف الأول في 2025.

- تأسيس وتشغيل وحدة الرعاية الطبية المنزلية:

بدأت الشركة في تشغيل وحدة الرعاية الطبية المنزلية في النصف الأول من العام الحالي، بهدف تقديم خدمات رعاية صحية متميزة للعملاء في منازلهم، ويتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي لهذه الوحدة من النصف الأول لعام 2025.

-تأسيس وتشغيل وحدة العلاج الطبيعي:

بدأت الشركة في تشغيل وحدة العلاج الطبيعي في النصف الأول من العام الحالي، ويتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي لهذه الوحدة من النصف الأول لعام 2025.

-تدعيم صفوف الشركة بعدد من القيادات والكفاءات:

استقطبت الشركة قيادات وكفاءات متميزة وذلك لإدارة القطاعات الجديدة المستهدفة بنجاح .

ونوهت الشركة بالتزامها بتحقيق النمو المستدام من خلال التوسع الجغرافي وتطوير خدماتها، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة السوقية للشركة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة المركز الكندي الطبي، في النصف الأول من 2024 بنسبة 57.9% إلى 3.369 مليون ريال، مقابل 8 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية : انخفض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 57.89% بالرغم من ارتفاع الإيرادات نتيجة:1-البدء في تنفيذ "مشروع التحول للشركة"، فبعد أن كانت الشركة تعتمد على قطاع الزيت والغاز فقط ومشاريعها، بدأت الشركة بمشروع التحول والذي يُعنى بالاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة و أكثر ربحية.وجاء ذلك من خلال استثمار خبرة الشركة ونموذج عملها الناجح في الدخول في قطاعات أخرى، والتي يوجد فيها فرص كبيرة لنمو أعمال الشركة مثل مشاريع مدينة الجبيل ورأس الخير والخفجي، ومشاريع مدينة نيوم، ومشاريع مدينة الرياض، إضافةً إلى إدخال خدمات طبية جديدة والاستثمار فيها مثل الرعاية الطبية المنزلية والعلاج الطبيعي، والتي تشهد نمواً كبيراً، وهذا سيحقق للشركة الهدف الأساسي لهذا التوجه وهو "النمو من خلال تنوع مصادر الدخل" سواء جغرافياً أو خدماتياً.وكان من أعمال مشروع التحول:-افتتاح فرع الشركة في مدينة تبوك:افتحتت الشركة فرع في منطقة تبوك في النصف الأول من العام الحالي، ويهدف إلى إدارة وتطوير مشاريعها في مدينة نيوم، والتي استطاعت في فترة وجيزة أن تبلغ مجموع العقود التي فازت بها الشركة أكثر من 30 مليون، ويتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي لهذا الفرع في النصف الثاني من 2024.-افتتاح فرع الشركة في مدينة الجبيل:افتتحت الشركة فرعها في مدينة الجبيل في النصف الأول من العام الحالي، ويهدف الى تطوير أعمالها في مدينة الجبيل ورأس الخير ومدينة الخفجي، ويتوقع أن تظهر بدايات الأثر الإيجابي لهذا الفرع في النصف الأول من 2025.-افتتاح فرع الشركة في مدينة الرياض:افتتحت الشركة فرعها في مدينة الرياض في النصف الأول من هذا العام، ويهدف إلى تطوير مشاريعها في مدينة الرياض والتي تشهد حراكاً اقتصادياً غير مسبوق إضافةً إلى الفرص الطبية الواعدة فيها، ويتوقع أن تظهر نتائج هذا الفرع من النصف الأول في 2025.- تأسيس وتشغيل وحدة الرعاية الطبية المنزلية:بدأت الشركة في تشغيل وحدة الرعاية الطبية المنزلية في النصف الأول من العام الحالي، بهدف تقديم خدمات رعاية صحية متميزة للعملاء في منازلهم، ويتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي لهذه الوحدة من النصف الأول لعام 2025.-تأسيس وتشغيل وحدة العلاج الطبيعي:بدأت الشركة في تشغيل وحدة العلاج الطبيعي في النصف الأول من العام الحالي، ويتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي لهذه الوحدة من النصف الأول لعام 2025.-تدعيم صفوف الشركة بعدد من القيادات والكفاءات:استقطبت الشركة قيادات وكفاءات متميزة وذلك لإدارة القطاعات الجديدة المستهدفة بنجاح .ونوهت الشركة بالتزامها بتحقيق النمو المستدام من خلال التوسع الجغرافي وتطوير خدماتها، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة السوقية للشركة.