شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول»: الموافقة على إدراج أدوات دين حكومية بـ 6.018 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (6,018,401,000) ريـال.
ووفقا لبيان تداول السعودية، فإن أدوات الدين تتضمن:
1. زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بقيمة 2,818,001,000ريال ليصل إلى 18,620,184,000 ريال.
2. زيادة في إصدار رقم 07-04-2024 (رمز تداول: 5343) بقيمة 1,991,700,000 ريال ليصل إلى 19,837,126,000 ريال.
3. زيادة في إصدار رقم 12-04-2024 (رمز تداول: 5344) بقيمة 415,000,000ريال ليصل إلى 8,341,856,000 ريال.
4. زيادة في إصدار رقم 10-01-2024 (رمز تداول: 5338) بقيمة 152,000,000ريال ليصل إلى 42,409,150,000 ريال.
5. زيادة في إصدار رقم 15-01-2024 (رمز تداول: 5339) بقيمة 641,700,000 ريال ليصل إلى 7,728,102,000 ريال.
ونوهت بإدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 22/08/2024م.
ووفقا لبيان تداول السعودية، فإن أدوات الدين تتضمن:
1. زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بقيمة 2,818,001,000ريال ليصل إلى 18,620,184,000 ريال.
2. زيادة في إصدار رقم 07-04-2024 (رمز تداول: 5343) بقيمة 1,991,700,000 ريال ليصل إلى 19,837,126,000 ريال.
3. زيادة في إصدار رقم 12-04-2024 (رمز تداول: 5344) بقيمة 415,000,000ريال ليصل إلى 8,341,856,000 ريال.
4. زيادة في إصدار رقم 10-01-2024 (رمز تداول: 5338) بقيمة 152,000,000ريال ليصل إلى 42,409,150,000 ريال.
5. زيادة في إصدار رقم 15-01-2024 (رمز تداول: 5339) بقيمة 641,700,000 ريال ليصل إلى 7,728,102,000 ريال.
ونوهت بإدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 22/08/2024م.