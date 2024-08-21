شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى يلتقى وفد نقابة العاملين بقطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وفد النقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة ، وضم الوفد المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وعايدة محى الدين، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، الدكتور أشرف المحروقى، النائب الأول لرئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، محسن جبر، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأعرب الوزير عن تقديره للعمل النقابى ودور العاملين الهام فى تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة لزيادة الاستثمارات والإنتاج والعوائد، وتعظيم القيمة المضافة للفرص الاستثمارية بالقطاع وتقديمها بالشكل الأمثل الذى يجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه الأهداف وخاصة فى هذه الفترة التى نعمل معاً على حشد كل ما لدينا من إمكانيات لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل أهالينا ووطننا.



وأكد الوزير أن الفرصة مواتية بقوة وأن الحكومة الجديدة تمد يد التعاون مع الجميع ، معرباً عن تقديره للجهود الداعمة لما يتم بذله من جهود وأن تكون النقابة قوية ومضطلعة بدورها المهم فى التواصل مع العاملين ودعمهم وأنه حريص على كل العاملين بالقطاع الذين يؤدون دورهم الحيوى تجاه صناعتهم ووطنهم بكفاءة عالية ، وتشجيعهم على الابتكار وتبادل الخبرات باستمرار وسعيهم المستمر فى تحسين المعدلات الإنتاجية وتطلعهم الدائم للتطوير والتحديث وأنه لمس فيهم خلال الجولات الميدانية تحمساً كبيراً لتحقيق المزيد والانفتاح على تحقيق التكافؤ وتدعيم دور المرأة التى تؤدى دورها بوعى وطاقة كبيرة، لافتاً إلى أنه داعم رئيسى لدور المرأة وزيادته إيماناً بقدرتها على التطوير والتواجد بقوة فى كل مجالات صناعة البترول والتعدين.



وأكد وفد النقابة على تقديره للجولات الميدانية للوزير وتواجده بين العاملين وحرصه على التواصل والاستماع ودعم وإبراز الجهود وقصص النجاح المشرفة التى يقدمونها وتكريمهم، وكذلك حرصه على تواجد القيادات ورؤساء الشركات بين العاملين والتواصل لحل المشكلات وأى تحديات قد تطرأ، ودعوا لتنظيم احتفالية فى عيد البترول 17 نوفمبر القادم تكون رسالة إيجابية تحقق المزيد من الدعم للعاملين.