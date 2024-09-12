شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ألمانيا يتفقد معرض الأبحاث والتكنولوجيا لجامعتى الألمانية GUC والدولية GIU والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، يرافقه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف منصور الرئيس المؤسس للجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس الأمناء المشارك للجامعة الألمانية الدولية، ويوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية ،وعدد من الدبلوماسيين والأكاديميين والشخصيات العامة والإعلاميين، معرض الأبحاث والتكنولوجيا لجامعتي الألمانية GUC والدولية GIU والذي يُعد منصة كبيرة لعرض الإبتكارات والمشروعات، ويقوم فيه طلاب من مختلف الكليات والتخصصات بالعمل معًا لتعزيز فكرة المعرفة والابتكار، وهو ما يعكس ما تقوم به الجامعة من دمج المجالات والتخصصات المختلفة.

وخلال الجولة التفقدية للرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير. استوقفه عدة مشروعات، وقام الطلاب بتقديم شرح مختصر عنها، من بين هذه المشروعات، مشروع ربوت دلتا لتطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذي قام طلاب كلية الهندسة وعلوم المواد في بقسم الميكاترونكس بالجامعة الألمانية الدولية GIU بتطويره وتصنيعه بالكامل بإمكانيات الجامعة.

ويستخدم هذا الربوت في الصناعات التي تتطلب السرعة والدقة كعمليات التجميع والتغليف والنقل، ويتميز بتحركاته السريعة بكل دقة، ويقلل أوقات الإنتاج ويوفر الخامات ويحسن جودة الطباعة، كما يُعد هذا المشروع صديقًا للبيئة وموفر للطاقة وينتج منتجات في غاية التعقيد، ويستطيع هذا الربوت العمل 2500 ساعة متواصلة.

كما استوقف الرئيس الألماني، مشروع المصنع الذكي، وهو نموذج يحاكي الدمج بين العنصر البشري والصناعة الذكية، باستخدام تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة واستشراق الثورة الصناعية الخامسة، والذي قام طلاب الجامعة الألمانية الدولية GIU بعمل البرمجة الكاملة له، لتعلم كيفية تغيير خط إنتاج، وكذلك كافة مراحل التصنيع والتشغيل.

ويُحقق هذا المشروع مرونة كاملة مع أسرع عملية إنتاجية ممكنة، من خلال ربط جميع مراحل تشغيل المصنع، حيث يتكون المصنع من 3 مراحل ويعمل هذا المصنع باستخدام 2 ربوت، مما يساعد الشركات المصنعة على إنتاج السلع بسرعة أكبر ومع عيوب أقل مع خفض التكاليف.

أما المشروع الثالث الذي استوقف الرئيس الألماني، في معرض الأبحاث والتكنولوجيا بالجامعة الألمانية الدولية GIU، عن الفاشون، حيث استوحى الطلاب التصميمات الخاصة بهم من الحضارة المصرية القديمة وأعادوا صياغتها بروح العصر الجديد، باستخدام مواد وخامات صديقة للبيئة وبجودة عالية.

ويُعد هذا المشروع مثالًا لما يتعلمه الطلاب من الحفاظ على هويتهم وثقافتهم مع تطويرها ومواكبتها للعصر الحديث، خاصة أن مصر تتميز بموقعها الجغرافي الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا الأمر الذي نتج عنه تنوع البيئات والثقافات المتعاقبة على أرضها، مما أفرز مزيجًا من الأزياء، كما يقلل هذا المشروع من استيراد مثل هذه الأزياء من الخارج مما يوفر العملة الأجنبية.

وخلال جولته، توقف الرئيس الألماني أمام السيارة ذاتية القيادة من الجيل الخامس، وهى سيارة كهربائية صديقة للبيئة، وطورها طلاب الجامعة الألمانية الدولية لتصبح أكثر دقة ومرونة في التعامل أثناء التحرك، حيث قام الطلاب بتجميع تكنولوجيا مختلفة ومُعقدة لكي تستطيع السيارة توقع تصرف العنصر البشري الذي يسير على الطريق، مما يؤدى إلى تقليل مخاطر الحوادث وكذلك تقليل التكدس المروري، ويمكن استخدامها في الأماكن السياحية لعمل جولات وكذلك في الشوارع العامة.

واستطاع الطلاب تجربة السيارة بعد هذه التطورات في شوارع مدينة ميونخ الألمانية، حيث توجد شراكة بين الجامعة الألمانية الدولية GIU وجامعة ميونخ التقنية TUM.

ويضم فريق السيارة ذاتية القيادة طلاب من كلية هندسة السيارات، وهندسة الروبوتات والتشغيل الآلي، وهندسة التحكم والميكنة، وهندسة القوى وأنظمة الطاقة الكهربائية ، وكلية الهندسة المعمارية وتشمل هندسة التصميم المعماري، وهندسة العمارة الداخلية، وكلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر وعلوم البيانات، وهندسة البرمجيات، وأمن المعلومات والبيانات.

وتضمن المعرض أكثر من 30 مشروع نتاج عمل بحثي وعلمي من طلاب الجامعة الألمانية الدولية بمختلف الكليات والتخصصات، وتميزت معظم المشروعات بجودتها وقابلية بعضها لدخول الأسواق المحلية والعالمية.