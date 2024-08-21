شكرا لقرائتكم خبر سكتشرز التابعة لمجموعة أباريل تعلن عن إطلاقها تشكيلة العودة إلى المدارس الخاصة بها علامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعلن مجموعة أباريل الرائدة في مجالات الموضة وأسلوب الحياة، عن إطلاق سكتشرز التابعة لها لتشكيلة العودة إلى المدارس بتصاميمها النابضة بالحياة والجديدة كلياً، والتي تضم طيفاً واسعاً من الأحذية المصممة لتلبي كافة الفئات العمرية وتقدم لهم الراحة والأناقة على حد سواءً.

بانطلاق موسم الصيف ونحن على أبواب السنة الدراسية الجديدة، تواظب سكتشرز على التزامها بتوفير أحذية تلبي مختلف احتياجات الطلبة بما يتماشى مع متطلبات ذويهم.

وإن تشكيلة العودة إلى المدارس من سكتشرز تجسد التزام العلامة التجارية بالابتكار والشمولية من أجل الجميع صغاراً وكباراً.

توفر تشكيلة العودة إلى المدارس من سكتشرز خيارات عديدة ومتنوعة من التصاميم المناسبة للأولاد والبنات بما فيها:

سكتشرز للأطفال: أحذية سنيكرز بتصاميم مرحة مليئة بالألوان ذات راحة فائقة.

سكتشرز للمراهقين: تصاميم عصرية تجمع بين الأداء المثالي والأناقة المميزة، مثالية للفتيان والفتيات.

سكتشرز للبالغين والشبان: تصاميم عصرية عملية تناسب الشبان وتروق لهم لليوم المدرسي وكل يوم.

وإلى جانب أحذية السنيكرز العصرية، توفر سكتشرز حقائب متنوعة والكثير من المستلزمات المدرسية المميزة.

علق نيراج تيكشينداني الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل مشيراً إلى إعجابه بالتشكيلة بقوله: " مع إطلاق تشكيلة العودة إلى المدارس من سكتشرز، تؤكد مجموعة أباريل على مكانتها الريادية في قطاع البيع بالتجزئة أمام الجيل الناشئ والجيل القادم. ونحن في مجموعة أباريل نؤمن بضرورة توفير كل اللوازم للطلاب في مسيرتهم الأكاديمية بما يدعم وصولهم لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية. ومع سكتشرز نوفر لهم الأحذية الأمثل لتشاركهم في مغامراتهم وأنشطتهم اليومية".

ولتضمن للمتسوقين حصولهم على أفضل اختيار وأفضل جودة، تقدم علامة سكتشرز التابعة لمجموعة أباريل عرضاً خاصاً لفترة محدودة. يتضمن العرض: عرض للأطفال: اشتر أي حذاء للأطفال واحصل على حقيبة مدرسية بعجلات مجاناً، أما للبالغين بإمكانهم أيضاً الاستمتاع بالتسوق والتوفير مع عرض: اشتر حذائين بسعر 599 د.إ. تسري هذه العروض في العديد من متاجر سكتشرز في دولة الإمارات العربية المتحدة حصراً، كما تطبق الشروط والأحكام.