البنك المركزي الصيني يضخ 359 مليار يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الخميس 3ر359 مليار يوان (44ر50 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 7ر1% .

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعد إعادة الشراء العكسية المعروفة بـ”الريبو العكسي” عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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