شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت»: غاز الشرق تقدم طلبا لإدراج 20% من رأس مالها في «نمو» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت شركة أميانتيت العربية السعودية قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 21-10-1443هـ الموافق 22-05-2022م تطورات جوهرية في إحدى الشركات التي تملك 13% من حصة رأس مالها والبالغ 80 مليون ريال بتقديم ملف شركة غاز الشرق إلى هيئة السوق المالية بغرض الإدراج المباشر في السوق السعودي الموازي (نمو) وذلك عن طريق المستشار المالي شركة أرباح المالية.

الجدير بالذكر أن شركة غاز الشرق تعمل في مجال توزيع الغاز للمدن الصناعية وإن إدراجها في السوق الموازية جاء تتويجاً لنجاحها في مجال توزيع الغاز الطبيعي وتعزيزاً لدورها الفعال في خدمة البنية التحتية للمصانع في المدن الصناعية.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية ، أن شركة غاز الشرق قدمت طلبا إلى هيئة السوق المالية للإدراج الخاص بنسبة 20% من رأسمالها في السوق السعودية الموازية "نمو" تمهيدا لإدراج الشركة لاحقا في سوق نمو.وكانت شركة أميانتيت العربية السعودية قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 21-10-1443هـ الموافق 22-05-2022م تطورات جوهرية في إحدى الشركات التي تملك 13% من حصة رأس مالها والبالغ 80 مليون ريال بتقديم ملف شركة غاز الشرق إلى هيئة السوق المالية بغرض الإدراج المباشر في السوق السعودي الموازي (نمو) وذلك عن طريق المستشار المالي شركة أرباح المالية.الجدير بالذكر أن شركة غاز الشرق تعمل في مجال توزيع الغاز للمدن الصناعية وإن إدراجها في السوق الموازية جاء تتويجاً لنجاحها في مجال توزيع الغاز الطبيعي وتعزيزاً لدورها الفعال في خدمة البنية التحتية للمصانع في المدن الصناعية.