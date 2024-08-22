شكرا لقرائتكم خبر عن من الذهب إلى القمح.. هذه هي أكبر السلع الرابحة والخاسرة في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيطرت حالة من التقلب على أسواق السلع العالمية مع بقاء الأسعار مرتفعة إلى حد كبير حتى الآن رغم تخطي منتصف العام، ونتج عن ذلك ظهور مجموعة من الرابحين والخاسرين في أسواق السلع الرئيسية هذا العام، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. ارتفاع قيم السلع حول العالم زادت قيم البرتقال والكاكاو وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام إلى مستويات قياسية مرتفعة في النصف الأول من العام وتذبذبت أسعار الذهب في ضوء تقلبات الشرق الأوسط.

وقد استمرت أسعار المعادن في الارتفاع ولكن أسعار المعادن الأساسية للصناعات مثل خام الحديد انخفضت بشكل كبير.

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ارتفع مؤشر إس آند بي جي إس سي آي المرجعي لأداء سوق السلع بشكل عام بنحو 12% في أبريل منذ بداية العام 2024 ثم تراجع إلى ارتفاع بنسبة 2.18% منذ بداية العام وحتى الآن. السلع الرابحة في 2024 وفقًا لبيانات "فاكت سيت" فإن السلع الأساسية التي حققت أكبر مكاسب منذ بداية العام هي سلة مختارة من السلع الأساسية التي تشمل الكاكاو والبيض والبرتقال والمطاط والقهوة.

وقال محللون لشبكة لسي إن بي سي:إن "هذه السلع شهدت مكاسب قوية نتيجة للطقس في مناطق إنتاجها الرئيسية". الكاكاو تصدر الكاكاو قائمة السلع التي قفزت أسعارها بنسبة 66% حتى الآن هذا العام مع ارتفاع العقود الآجلة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11722 دولارا للطن في أبريل وسط نقص في حبوب الكاكاو بسبب اضطراب الإمدادات.

وقال دارين ستيتزل المحلل لدى شركة الوساطة "ستون إكس" :"انجذب القائمون على صناديق التحوط إلى السوق بسبب فرص تحقيق أرباح وهو ما جعل تحركات الأسعار أكثر تقلبًا".

ورغم انخفاض الأسعار من مستوياتها القياسية المرتفعة فإن العقود الآجلة للكاكاو لا تزال أعلى من ذي قبل حيث بلغ عقد شهر سبتمبر 9150 دولارا للطن المتري في بورصة إنتركونتيننتال الأمريكية.

وقال ستيتزل إن سوق الكاكاو سوف يستقر مع تحسن الظروف الجوية في غرب أفريقيا بحلول عام 2025. البيض أدى ظهور أنفلونزا الطيور مؤخرًا في منشآت الدواجن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة تزيد عن 62% منذ بداية العام.

تأثر نحو 18.5 مليون دجاجة بياضة في الولايات المتحدة بإنفلونزا الطيور حتى الآن هذا العام. وعلى صعيد الطلب، أصبح المستهلكون يعتمدون بشكل أكبر على البيض كمصدر أرخص للبروتين بحسب كارين ريسبولي رئيسة تحرير منصة معلومات السوق "إكسبانا". البرتقال ارتفعت أسعار البرتقال إلى مستوى قياسي في مايو وتحوم حاليًا حول مستويات تاريخية مرتفعة تبلغ 4.49 دولارًا للرطل على بورصة إنتركونتيننتال.

ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج البرتقال العالمي للموسم الخامس بسبب استمرار انخفاض الإنتاج في البرازيل التي تمثل 70% من الإنتاج العالمي.

وقال ديفيد برانش مدير قطاع معهد الأغذية الزراعية في "ويلز فارجو":"نظراً لعوائد محصول البرتقال المتوقعة للموسم المقبل فإن التوقعات تشير إلى أن أسعار البرتقال ستظل مرتفعة لمدة 12 شهراً على الأقل”. القهوة قال تشودري من شركة "بي إم آي" إن العقود الآجلة للقهوة المتداولة في بورصة إنتركونتيننتال قفزت بنسبة 25% منذ بداية العام إلى 2.45 دولار للرطل بسبب الظروف الجوية السيئة في مناطق زراعة القهوة في جنوب شرق البرازيل. أكبر السلع الخاسرة في 2024 خام الحديد انخفضت أسعار خام الحديد أكثر من بين السلع الأساسية مع استمرار ركود قطاع العقارات في الصين، مما أدى إلى ضعف الطلب.

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وقال فيفيك دار مدير أبحاث التعدين والسلع الأساسية في بنك "الكومنولث" الأسترالي إن تدهور هوامش أرباح مصانع الصلب في البلاد والتي تعد محركًا مهمًا لأسعار خام الحديد لعبت أيضًا دورًا في إبقاء الأسعار منخفضة.

تم تداول خام الحديد بنسبة 62% آخر مرة عند 98.10 دولار للطن في بورصة نيويورك التجارية للعقد الذي ينتهي في 30 أغسطس. القمح شهدت الحبوب مثل القمح انخفاضات كبيرة فيما يبدو أنه عام محصولي وفير في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي. الذرة وفول الصويا غمرت كميات أكبر من الذرة وفول الصويا سوق التصدير مما دفع الأسعار إلى الانخفاض.

وانخفضت تجارة القمح والذرة في بورصة شيكاجو للتجارة بنحو 15% حتى الآن هذا العام في حين انخفضت تجارة فول الصويا بنحو 25%.

ورغم التقلبات التي شهدها العام حتى الآن لا تزال سوق السلع العالمية مرتفعة ومن المتوقع أن تظل كذلك، بحسب توقعات تشودري من "بي إم آي".