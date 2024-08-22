شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. انخفاض في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية، مقارنة بآخر مستويات سجلتها العملة الخضراء.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 48.73 جنيه للشراء، و48.87 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.72 جنيه للشراء، و48.82 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 48.72 جنيه للشراء، و48.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، اليوم، 48.72 جنيه للشراء، و48.82 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي، إلى 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.76 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، اليوم، 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني إلى 48.72 جنيه للشراء، و48.82 جنيه للبيع.

