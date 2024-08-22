الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 76.08 دولارًا للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم، بعد أن محت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة أثر مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات، إلى 76.08 دولارًا للبرميل، بينما هبطت العقود الجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، خمسة سنتات، مسجلاً 71.88 دولارًا للبرميل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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