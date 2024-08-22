“سواني” تحصل على شهادة (haccp) العالمية في مجال سلامة الغذاء بجميع مراحل إعداده

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حصلت شركة سواني، المتخصصة في قطاع حليب الإبل بالمملكة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على شهادة التحليل للمخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة في صناعة الأغذية “الهاسب HACCP”، وذلك نتيجة لاتباع الشركة أفضل الممارسات في تخزين الأغذية والمشروبات، وتوفير خدمات عالية الجودة في مجالات الصحة العامة وسلامة البيئة.

ويعد نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة أو مراقبة سلامة الأغذية للنقاط الحرجة نظامًا وقائيًا يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطارHAZARDS التي تهدد سلامته، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPs التي يلزم السيطرة، وتعد شهادة HACCP تمنحها شركة مستقلة United Registrar of Systems Ltd من الشهادات المعترف بها عالميا حول جودة التعامل مع الأطعمة وسلامتها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سواني أحمد جمال الدين، أن الحصول على شهادة HACCP يأتي ضمن الإستراتيجية المعيارية التي تهدف لسلامة الأمن الغذائي، ومراعاة الشفافية الكاملة في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن هذا الاستحقاق جاء بعد مراجعة شاملة وتدقيق واسع على النظام المتبع لدى الشركة شمل الأمن الغذائي ومستوى كفاءة الخدمات بالإضافة إلى إجراءات السلامة الشاملة.

يذكر أن “سواني” تعتزم إحداث نقلةٍ نوعيةٍ في صناعة ألبان الإبل بالمملكة مستندةً لمرافقها الحديثة وتفانيها في ابتكار مجموعة منتجاتٍ متنوعةٍ واسعة النطاق؛ سواء حليب الإبل أو مشتقاته المختلفة؛ مثل: اللبنة، والأجبان، والحلويات، في قالبٍ يجمع الحداثة بالإرث السعودي العريق.

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