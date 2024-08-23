شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري وإيديتا والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، واستقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير 570.934 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة 372.612 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات 255.344 مليون شهادة، وحديد عز 72.466 مليون شهادة.

فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي-مصر إلى 147.031 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية 110.317 مليون شهادة

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.068 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 143.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.83%، والعرب على 6.63%، واستحوذت المؤسسات على 23.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.8%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين العربية للبيع بقيمة 277.6 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 14 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 73.9 مليون جنيه، 20.4 مليون جنيه، 162.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 30141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 36612 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13037 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 6900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9881 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1760 نقطة.