شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مجمع تقطير يرفع طاقة التكرير لـ5.9 مليون طن سنويا.. أهم المعلومات عن مصفاة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

يؤمن إنتاح مصفاة تكرير أسيوط نحو 70% من استهلاك صعيد مصر من المنتجات البترولية، حيث يعد مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين، أحدث المجمعات الإنتاجية بالمصفاة افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية عام 2021، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى.

1- يمد محافظات الصعيد بنحو 800 ألف طن بنزين سنوياً.

2- مما يقلل تكلفة ومخاطر نقل الوقود بالشاحنات من شمال مصر إلى جنوبها.

3- توفير المنتجات البترولية لصعيد مصر بواسطة المجمعات الانتاجية الثلاث التي تضمها وهي مجمعي التقطير بطاقة تكرير 5ر4 مليون طن سنوياً، ومجمع البنزين عالي الأوكتين.

4- تعظيم الإنتاجية خلال العام الأخير من المازوت للمساهمة في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء.

5- جار إقامة مجمع تقطير ثالث سيرفع طاقة التكرير إلى 5.9 مليون طن سنوياً.

6- بلغت نسبة تقدم الأعمال بالمشروع الذي يشمل أيضاً وحدة لإنتاج البوتاجاز 33%.

7- تتميز المصفاة بأنها لا تقوم بالصرف نهائياً لنواتج عملياتها بفضل امتلاكها وحدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامها في رى 80 فدانا لنبات الجوجوبا الذي تم زراعته تحقيقاً للتوازن البيئي .

8- إقامة محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاوات بمنحة من الاتحاد الأوروبي والتي يجري حالياً التصميم الهندسي لها بواسطة شركتي إنبي وبتروجت.