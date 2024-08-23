“هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يضع معايير موحدة لمداخل ومخارج مناطق الإستراحة ومحطات الوقود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع معايير ومواصفات موحدة لمداخل ومخارج مناطق الإستراحة ومحطات الوقود تشمل إنشاء مسارات تسارع وتباطؤ لتنظيم دخول وخروج المركبات من وإلى الطريق الرئيسي، وتصميم المداخل والمخارج بشكلٍ يتناسب مع أبعاد أكبر مركبة متوقعة في المنطقة، كما اشترط الكود عدم وضع أي عوائق تحجب الرؤية الواضحة لمداخل منطقة الاستراحة، وأن تخضع جميع مخططات مناطق الاستراحة لدراسة تأثيرها على حركة المرور للتأكد من عدم تسببها في ازدحام السير على الطريق الرئيسي.

ويعزز تبني هذه الاشتراطات من مستوى السلامة المرورية على الطرق، ويحسن جودة الحياة، ويسهم في تحقيق الأمان والكفاءة والاستدامة في شبكة الطرق.

ويُمثل كود الطرق خطوة مهمة نحو تحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال توحيد الاشتراطات والمواصفات الفنية التي اعتمدها كود الطرق السعودي لمداخل ومخارج مناطق الاستراحة ومحطات الوقود، بهدف تحقيق أفضل مستويات السلامة والأمان على الطرق.

ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات الخليج 365، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

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