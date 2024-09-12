الدفاع المدني: تبين وجود سيارة مدنية بالقرب من موقع الحريق في احراج الكحلونية حيث لاذ السائق بالفرار

اشارت المديرية العامة للدفاع المدني، الى أن "اثناء تنفيذ عمليات الإطفاء والمراقبة في أحراج الكحلونية لاحظ عناصر الدفاع المدني وجود سيارة مدنية بالقرب من موقع الحريق، حيث لاذ السائق بالفرار وتبين بعد مغادرتها أن النيران قد تأججت من جديد".

وفي السياق، ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني "البلديات والقوى المحلية في البلدات الى التشدد في المراقبة لضبط المخالفين وانزال أشد العقوبات بهم للحد من هذه الجرائم المرتكبة بحق الثروة البيئية والسلامة العامة".