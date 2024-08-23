سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23-8-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "سي إن إن" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، الموافق 23-8-2024، في البنوك المصرية.

وسجّل متوسط سعر الدولار نحو 48.74 لكل دولار للشراء، مقابل 48.84 جنيه لكل دولار للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وانخفض سعر صرف الدولار في مصر في معظم البنوك مقابل الجنيه بقيمة تراوحت بين قرشين إلى 11 قرشاً.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجّل سعر الدولار في مصر نحو 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

قُدر متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، عند 48.73 لكل دولار للشراء، مقابل 48.83 جنيه لكل دولار للبيع.

وجاء أعلى سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.86 جنيه للشراء 48.96 جنيه للبيع.