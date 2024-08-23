شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يرفع سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 40 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 91.2881 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفّض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 33 كوبيكا، ليبلغ 101.6207 روبلًا. بينما خفّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 25 كوبيكا ليصل إلى 11.9567 روبلًا.

