شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. صعود الأسهم البريطانية والجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3209 دولار أمريكي، بزيادة 0.86 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1804 يورو بزيادة 0.22 %.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.48%.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 39.78 نقطة، ليصل إلى 8327.78 نقطة.