أخبار الاقتصاد اليوم.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3465 جنيها

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شهد اليوم الجمعة 23-8-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3465 جنيها، وإعلان وزارة الإسكان منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها.

سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 3465 جنيها للجرام

استقر سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3465 جنيها، رغم تطورات سوق الذهب العالمي، والذي تراجع خلال الساعات الماضية، وسجل عيار 24 قيمة 3983 جنيها، وعيار 21 سجل 3465 جنيها، وعيار 18 سجل 2987 جنيها، والجنيه الذهب 27880 جنيها.

توقع محللو «سيتي جروب»، أن ترتفع معنويات المستثمرين في الذهب خلال الفترة من الثلاثة إلى الستة أشهر المقبلة، ووفقًا لرويترز، توقع المحللون ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية بحلول منتصف العام المقبل، على أن يصل متوسط السعر إلى 2550 دولار في الربع الرابع من هذا العام.

الإسكان: خصم 70% من غرامات تأخير الأقساط حال سداد كامل المستحقات المتأخرة

أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، في بيان صحفي، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين 213 موظفا بهيئة الأبنية التعليمية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتعيين عدد 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات، و20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر.

كما أعلن الجهاز عن حاجة الهيئة لتعيين 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على أن يتم التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg في الفترة من 8 حتى 22 سبتمبر المقبل.