شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحميل "رسوم المعاينة" على مقايسة العداد الكودى لمواجهة سارقى التيار والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه بإزالة كافة العقبات التى تعرقل قيام شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى لتركيب أكبر عدد ممكن من العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" سداد قيمة رسوم المعاينة الموجودة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية يعرقل تركيب العدادات الكودية للمخالفين، موضحا أن الوزير وجه بتعديل هذا الشرط وتحميله على قيمة المقايسة وتركيب العدادات الكودية للمخالفين إجباريا.

وأشار المصدر إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودى لأى منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائى بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح، أصبحت لا توجد أى شروط لتركيب العداد الكودى.

وأكد المصدر أنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بما فيهم المخالفين لشروط الطيران والأراضى الزراعية والتعدى على أراضى الدولة والمخالفة لشروط الآثار وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المبانى سواء بالتصالح أو الهدم وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.