شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وسط توترات الشرق الأوسط وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، في مستهل تعاملاته اليوم الاثنين، ارتفاعا وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي النزاع المستمر في غزة إلى اضطرابات في إمدادات النفط الإقليمية في الشرق الأوسط.

وارتفعت عقود خام "برنت" الآجلة بمقدار 53 سنتا أو 0.7%، إلى 79.55 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس" إلى 75.34 دولار للبرميل بزيادة قدرها 51 سنتا أو 0.7% حيث جاء ذلك الارتفاع مع التوقعات بتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة الأمريكية ما عزز زيادة الطلب على الوقود.



وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 2% الجمعة الماضية بعد أن أيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بدء تخفيضات في أسعار الفائدة قريبا؛ وفق ما ذكره موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.



ومن جانبه، قال محلل السوق الرئيسي في شركة أوندا السنغافورية للخدمات المالية كيلفن وونج "من المحتمل أن تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل كبير على سوق النفط"، مضيفا أن "زيادة احتمالات رد فعل من جانب حزب الله وإيران ردا على الضربة الاستباقية الإسرائيلية لمواقع حزب الله في جنوب لبنان قد تدعم أسعار خام غرب تكساس".



وذكرت مصادر إعلامية أخرى، أن توقعات التخفيف من السياسة النقدية من جانب الفيدرالي الأمريكي عززت المعنويات عبر قطاع السلع، ومع ذلك تراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي؛ بسبب التوقعات الضعيفة للاقتصادات الكبرى التي أثرت على طلب الوقود.



كما يظل التجار حذرين بشأن تحركات منظمة أوبك وحلفائها أو أوبك+، الذين يخططون لزيادة الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام.



وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية الجمعة الماضية أنها اشترت نحو 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في تجديد احتياطي النفط الاستراتيجي.