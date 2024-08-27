شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: تيسيرات جديدة للمصريين المقيمين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري، السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ بهدف بحث سبل التعاون المشترك لخدمة المصريين المقيمين في الخارج، وكيفية استفادتهم من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري، وكان اللقاء بحضور السيد وسيم زكي، والسيدة سارة نبيل أعضاء مكتب نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي، والسيدة نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، والسيد حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بالبريد المصري؛ وذلك بمقر البريد المصري التاريخي بالعتبة.

خلال اللقاء، رحّب عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بالسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤكدًا أهمية دور وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في دعم وخدمة أبناء مصر المقيمين في الخارج، مشيرًا إلى أن البريد المصري أصبح ذراع الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين ويقدم خدماته للمصريين بالخارج في العديد من الدول، مبديًا استعداد البريد المصري التام للعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المصريين بالخارج من تحويل الأموال، ونقل المستندات، والخدمات اللوجيستية إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

من جانبه، قال السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج: "إن هذا اللقاء يأتي بتكليف من السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، بهدف بحث سبل تلبية احتياجات المصريين بالخارج"، مشيدًا بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها لتشمل الخدمات الحكومية والمالية واللوجيستية لخدمة المواطنين.

وطالب السفير نبيل حبشي قيام البريد المصري بمنح المزيد من التيسيرات للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، ولاسيما المتواجدين منهم بالأردن والمملكة العربية السعودية وقطر، لما ستقدمه من مميزات لهم ولذويهم؛ إذ تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثَم صرف هذه الحوالات البريدية من خلال فروع البريد المصري ومنافذه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بشكل لحظي، فضلًا عن الشحن السريع للمنتجات المصرية بما في ذلك الحرف اليدوية والتراثية التي يتم تصنيعها في مصر، حيث انها تحظى بإعجاب وإقبال كبير وشعبية في الخارج، وغيرها من الخدمات الاخري ومن الممكن أن يكون البريد المصري هو الناقل الوطني لهذا النوع من المنتجات المعروضه على منصه المصريين بالخارج و المواقع المرتبطه بها."



