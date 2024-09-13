لحظة بلحظة.. النصر0 - 1 الأهلي.. كلاسيكو السعودية

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة النصر والأهلي عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة في كلاسيكو الكرة السعودية .

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية