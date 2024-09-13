لحظة بلحظة.. النصر0 - 1 الأهلي.. كلاسيكو السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:
زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة النصر والأهلي عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة في كلاسيكو الكرة السعودية.
النصر يدخل المباراة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط فيما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 3 نقاط.
ويخوض النصر المباراة بتشكيل مكوّن من:
حراسة المرمى: بينتو.
خط الدفاع: سالم النجدي - إيمريك لابورت - محمد سيماكان - سلطان الغنام.
خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش.
خط الوسط الهجومي: ساديو ماني - أوتافيو - تاليسكا.
المهاجم: كريستيانو رونالدو.
ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - عبد الله العمار.
خط الوسط: فرانك كيسيه - زياد الجهني.
خط الوسط الهجومي: رياض محرز - روبرتو فيرمينو - فراس البريكان.
المهاجم: إيفان توني.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
الإيفواري فرانك كيسيه يتقدم للأهلي بهدف في الدقيقة 57.