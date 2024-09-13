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طقس السعودية.. أمطار وصواعق رعدية على المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لليوم بمنطقة المدينة المنورة يتضمن أمطارًا خفيفة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ، على المدينة المنورة والعيص.
وبين أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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