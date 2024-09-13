شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار وصواعق رعدية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لليوم بمنطقة المدينة المنورة يتضمن أمطارًا خفيفة.

وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ، على المدينة المنورة والعيص.

وبين أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.